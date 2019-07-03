В ГИБДД проведут ревизию правил дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции задумались об улучшении правил дорожного движения. С этой целью ведомство создаст рабочую группу, специалисты которой проведут анализ ПДД.

Как уточняется в сообщении ГИБДД в Instagram, при необходимости будут подготовлены рекомендации по улучшению правил.

«Будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению», - говорится в публикации.

О необходимости ревизии ПДД ранее сообщал первый замглавы МВД Александр Горовой. Однако он не уточнил, что конкретно необходимо изменить в правилах.

Ранее эксперты рекомендовали водителям выучить некоторые пункты ПДД наизусть, чтобы быстрее решать споры с сотрудниками ГИБДД и другими участниками движения.