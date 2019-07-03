Уровень воды в реке Ия в Тулуне снизился до 7,86 метров

По последней информации, которую публикуют каждые два часа на странице в «ВКонтакте» администрации города, уровень воды в реке Ие снизился еще на 10 сантиметров. За прошедшую ночь уровень пересек отметку в 8 метров и сейчас составляет 7,86, при критических 7 метрах. В городе ведутся работы по откачиванию воды из подвалов, работаю полевые кухни.

Ранее стало известно, что три плавающих армейских транспортера ПТС-2 Центрального военного округа начали переправлять жителей Тулуна через зону паводка, которая разделила город на две части.

Желающих перебраться через реку Ия много. Некоторые едут, чтобы посмотреть на свое хозяйство, оценить ущерб или забрать вещи, другие – на работу или в центральную больницу.

Военную группировку планируется усилить инженерными подразделениями из Барнаула и Новосибирска.