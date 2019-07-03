На Украине согласились на обмен пленных в Донбассе

Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что Киев не против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных». Об этом она написала в своем Facebook.

Олифер подчеркнула, что Киев предлагает ускорить обмен путем «пошагового выполнения формулы». При этом в настоящее время установление личностей всех пленных продолжается.

«Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "все установленные на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы», - говорится в сообщении.

В начале июня Кучма выступил с предложением снять экономическую блокаду с Донецкой и Луганской народных республик. Однако позже он добавил, что снятие экономической блокады с самопровозглашенных республик возможно лишь после того, как активы юго-востока Украины перейдут под контроль Киева.