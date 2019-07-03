Космонавты РФ и США попытаются облететь Землю за рекордное время

Российский космонавт Геннадий Падалка вместе с американским коллегой Терри Вертсом в составе международного экипажа совершат попытку побить мировой рекорд 11-летней давности по скорости облета Земли через оба полюса. Полет будет совершен на реактивном самолете Gulfstream G650ER.

Как уточняется на сайте проекта One More Orbit, взлет будет осуществлен 9 июля из Космического центра имени Кеннеди, расположенном на мысе Канаверал в США.

Самолет направится к Северному полюсу, после чего приземлится в Нур-Султане для дозаправки. Позже планируется еще одна дозаправка, которая будет произведена в Порт-Луи на территории Маврикия. Затем космонавты направятся к Южному полюсу, где вновь дозаправят самолет в Пунта-Аренасе в Чили.

Протяженность кругосветного путешествия составит 41526 километров. Ожидается, что оно завершится 11 июля на мысе Канаверал через 49 часов 36 минут.

В состав экипажа вошли британец, датчанин, а также южноафриканец, украинец, полька и катарец. Они попытаются побить рекорд, который был установлен самолетом Bombardier Global Express в ноябре 2008 года: тогда полет длился 52 часа 32 минуты.

Геннадий Падалка совершил пять космических полетов. Он является рекордсменом мира по суммарной длительной космических полетов: 878 дней.

Терри Вертс пока выполнил лишь два космических полета.