Четыре человека пострадали во время стрельбы в ТЦ в Калифорнии

В городе Сан-Бруно штата Калифорния в торговом центре Tanforan была открыта стрельба, в результате которой ранены 4 человека. По сообщению телеканала ABC 7 News, двое пострадавших, в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу Сан-Франциско, расположенного в 19 километрах от происшествия. Двое других, после осмотра врачей, от госпитализации отказались.

Прибывшая на место происшествия полиция эвакуировала людей и начала обыскивать здание торгового центра и близлежащие парковки.

По сообщению полицейского управления Сан-Бруно, предположительно, двое мужчин устроили перестрелку. Один из них мог сесть в поезд, поэтому была закрыта местная станция, прошли обыски в поездах. На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели.