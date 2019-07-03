СМИ: по центру для мигрантов у Триполи нанесен авиаудар
Данные о погибших и раненых разнятся. Приблизительное число пострадавших оценивается десятками человек.
© Фото: Александр Юрьев, РИА Новости
По центру содержания мигрантов в пригороде Триполи был нанесен авиаудар. По данным газеты Baghdad Post, в результате инцидента есть пострадавшие.
Вместе с тем агентство France Presse сообщает о том, что число погибших и раненых якобы достигает десятков человек.
Более подробные данные приводит Reuters: агентство ссылается на медиков и уточняет, что якобы погибли 40 человек, а пострадали порядка 80.
Также сообщается о том, что подразделение управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливии выразило озабоченность в связи с авиаударом.
«Мирные граждане никогда не должны становиться целью», - сообщается в публикации в Twitter.
В конце июня международный ливийский аэропорт Митига в Триполи остановил работу из-за авиаудара.