Зеленский озвучил необходимую сумму для восстановления Донбасса

Более 10 миллиардов долларов необходимо для восстановления Донбасса. Причем эта сумма лишь предварительная, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что осенью текущего года в Мариуполе ожидается форум. Гостями мероприятия станут зарубежные инвесторы, которые заинтересованы в финансировании инфраструктурных и гуманитарных проектов в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

Первого июля Зеленский не стал обещать мира в Донбассе и прекращения там войны. Позже команда президента Украины опровергла готовность там к языковому компромиссу. Сторонники Зеленского аргументировали свои высказывания одним из положений 10 статьи украинский конституции, в которой говорится о том, что «единственным государственным языком на Украине является украинский язык».