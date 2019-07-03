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Зеленский озвучил необходимую сумму для восстановления Донбасса

Наталия Майорова
03:20 03.07.2019
По словам новоизбранного президента Украины, для восстановления Донбасса необходимо минимум 10 миллиардов долларов.
Зеленский озвучил необходимую сумму для восстановления Донбасса
© Фото: Минобороны Украины

Более 10 миллиардов долларов необходимо для восстановления Донбасса. Причем эта сумма лишь предварительная, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что осенью текущего года в Мариуполе ожидается форум. Гостями мероприятия станут зарубежные инвесторы, которые заинтересованы в финансировании инфраструктурных и гуманитарных проектов в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

Первого июля Зеленский не стал обещать мира в Донбассе и прекращения там войны. Позже команда президента Украины опровергла готовность там к языковому компромиссу. Сторонники Зеленского аргументировали свои высказывания одним из положений 10 статьи украинский конституции, в которой говорится о том, что «единственным государственным языком на Украине является украинский язык».

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