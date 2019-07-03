Умер создатель «Дамбо» и последний соратник Уолта Диснея

Аниматор студии Walt Disney Pictures Милтон Квон скончался в своем доме в Калифорнии в возрасте 105 лет еще 18 июня. Однако, его сын, художник Майк Квон рассказал The Hollywood Reporter только 2 июля.

Милтон Квон был последним живым художником, который работал в Disney в период ее рассвета.

Квон родился 22 августа 1913 года в Лос-Анджелесе, был восьмым ребенком и единственным мальчиком в семье китайца-эмигранта. Вопреки желанию матери, он решил заняться живописью, поступив Калифорнийский институт искусств.

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Как молодой художник, Квон начинал с разработки дизайна меню для китайских ресторанов в Лос-Анджелесе. В студию к Уолту Диснею Милтон попал в возрасте 26 лет, в 1939 году. В числе самых знаменитых работ аниматора стали такие мультфильмы, как «Дамбо» и «Фантазия».

По словам его сына, художник продолжал работать до последних своих дней. Так же он периодически снимался в художественных фильмах. Милтона Квона можно увидеть среди пассажиров автобуса в «Скорости» с Киану Ривзом и Сандрой Баллок, в сериале «Могучие Рейнджеры» и картине «Милая Джейн».