На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем

В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.

Предположительно бронемашина была уничтожена летом 1943 года. Так, увидев масштаб трагедии, которая произошла 75 лет назад, специалисты постарались восстановить картину последнего боя тяжелого танка.

«Судя по обнаруженным частям, КВ-1 сначала подорвался на противотанковой мине и потерял ход. Экипаж пытался восстановить машину, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили беззащитный для ударов с воздуха танк», - рассказал «Звезде» руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Кроме того, руководитель отряда сообщил, что в скором времени будут восстановлены как судьба танка, также и судьба уастников марш-броска.