На Майдане начался митинг против регистрации Шария в Раду

На Украине началась протестная акция на майдане Незалежности в Киеве. Причиной тому стало решение Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты экс-главы администрации президента Андрея Клюева, а также блогера Анатолия Шария.

Как уточнил активист Роман Синицын в своем Facebook, ни у одного из кандидатов якобы нет никаких законных шансов на эту регистрацию.

«Зарегистрировали, хотя они не жили последние пять лет на Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными», - говорится в сообщении.

Акция началась в 20:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Участниками стали преимущественно украинские радикалы, которые жгли файера.

О том, что Клюев и Шарий примут участие в выборах в Верховную раду, стало известно 2 июля. Они оба преследуются правоохранительными органами Украины. В частности, Клюев подозревается в присвоении имущества и превышении властных полномочий, а также в незаконном препятствовании митингам. Шарий же является подозреваемым в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Досрочный выборы в парламент Украины намечен на 21 июля.