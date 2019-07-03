В посольстве РФ в Чехии отреагировали на ситуацию с авиаперелетами

В посольстве РФ в Чехии выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации с авиасообщением. Соответствующую публикацию дипмиссия разместила в социальной сети Facebook.

По словам российских дипломатов, введенные Чехией ограничения коснулись также граждан КНР, Японии и Южной Кореи.

«Рассчитываем, что совместными усилиями чешских и российских авиационных властей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что сразу несколько российских авиакомпаний – «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» - со 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары. Причиной тому стало соответствующее решение авиационных властей Чехии.

Позже стало известно, что чешская сторона разрешила возобновить полеты в страну, но лишь до 7 июля.

В свою очередь в Минтрансе РФ действия чешских коллег назвали нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами.