Виртуальная реальность: бойцов ВСУ снабдили несуществующими бронежилетами

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил о том, что бойцам ВСУ выдали «виртуальные» бронежилеты. Речь идет об экипировке, при наличии которой украинские военнослужащие не должны получать определенного рода ранения. Однако же, уточняет Безсонов, бойцы ВСУ их все равно получают.

Соответствующая информация находится в докладе о ранениях украинских военнослужащих в зоне ООС, который поступил в распоряжение начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.

«Примечательным является то, что все пострадавшие находились в средствах индивидуальной бронезащиты, которая гарантированно должна была не допустить полученных увечий», - отметил Безсонов.

По его словам, данные о потерях равняются количеству списанных бронежилетов, что вызвало подозрения у высшего руководства ВСУ. Выступление было опубликовано на YouTube.

Безсонов подчеркнул, что с целью проведения разбирательств была организована комплексная комиссия генштаба ВСУ по ракетно-артиллерийскому вооружению и тылу.