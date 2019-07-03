Украина получит от Канады 45 миллионов долларов
Владимир Зеленский находится в Торонто на международной конференции.
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Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила о намерении выделить для поддержки Украины 45 миллионов долларов, о чем заявила на пресс-конференции в Торонто.
«Я рада объявить, что Канада предоставит 45 миллионов долларов на поддержку Украины», - приводит слова министра иностранных дел РИА Новости.
Из этой суммы 25 миллионов долларов будут направлены на поддержку реформ в стране.
Владимир Зеленский находится с трехдневным визитом в Торонто, где проходит международная конференция по вопросам реформ на Украине.
Ранее стало известно, что Украина и Канада подписали совместное соглашение в военной области.