Украина получит от Канады 45 миллионов долларов

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила о намерении выделить для поддержки Украины 45 миллионов долларов, о чем заявила на пресс-конференции в Торонто.

«Я рада объявить, что Канада предоставит 45 миллионов долларов на поддержку Украины», - приводит слова министра иностранных дел РИА Новости.

Из этой суммы 25 миллионов долларов будут направлены на поддержку реформ в стране.

Владимир Зеленский находится с трехдневным визитом в Торонто, где проходит международная конференция по вопросам реформ на Украине.

Ранее стало известно, что Украина и Канада подписали совместное соглашение в военной области.