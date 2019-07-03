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Климкин заявил, что у Украины нет внешней политики

Тамара Астапенкова
23:49 03.07.2019
Министр иностранных дел Украины поговорил с журналистами перед уходом в «политический отпуск».
Климкин заявил, что у Украины нет внешней политики
© Фото: Olena Khudiakova, globallookpress

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у страны отсутствует внешняя политика.

По мнению министра, Украина «достала Россию на всех международных аренах, со всеми исками, Крымом и всем прочим».

«Во внешней политике нам надо и видение и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (со среды, 3 июля) я буду в отпуске. Нет проблем», - заявил дипломат в интервью изданию Liga.net.

Павел Климкин уходит в «политический отпуск», из которого в МИД, судя по всему, возвращаться не собирается.  

«Все, что могут сделать - уволить меня. Ну, так я и сам хочу. Увольте меня, пожалуйста. Я же просил», - сказал Климкин.

По его словам, он предложил президенту Украины несколько кандидатур на должность главы МИДа, в том числе и Вадима Пристайко, которого Зеленский рассматривает в качестве приемника Климкина.

«Я предлагал несколько кандидатур. Я предлагал не только Пристайко. На этом этапе Зеленский выбрал его в свою команду. Я считаю, что у президента должно быть право выбора», - пояснил министр.

По мнению Павла Климкина, Вадим Пристайко является профессионалом, которого он знает много лет, и которому желает успеха.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский призвал привлечь Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что тот не согласовал с президентом ответ на ноту МИД РФ. Глава МИД Украины резко отреагировал на критику и уточнил, что внешнеполитическое ведомство имеет полномочия формулировать ноту без согласования.

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