В Москве из-за непогоды пострадали трое взрослых и ребенок

Трое взрослых и один ребенок пострадали в Москве из-за непогоды, все они госпитализированы в городские больницы. Об этом сообщается в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок», - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в районе Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще один москвич, которым оказался ребенок, пострадал в результате падения дерева. Скорая помощь увезла его с незначительными травмами.

Две женщины на Севастопольском и Пролетарском проспектах пострадали также в результате падения деревьев. Они обе доставлены в городские больницы.

По последним данным, один из пострадавших выписан из больницы, трое других остаются под наблюдением врачей.

«Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», - добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС России выпустило предупреждение, что сегодня, 3 июля в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. Жителям столицы рекомендовали не парковать машины вблизи деревьев, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

По данным Гидрометцентра, в четверг и в пятницу погода в Московском регионе сохранится вероятность сильного ветра. Что касается погоды в июле, во второй половине месяца в Росию вернется комфортная теплая погода.

Уже со следующей недели градусники термометров будут в отметке 20-25 градусов со знаком плюса.

«Отчаиваться не стоит, лето будет», - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, наступившее после первых двух дней месяца похолодание связано с циклонами над европейской частью страны.