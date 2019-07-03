В ЦИК Украины отменили регистрацию Шария на выборы в Раду

Члены Центральной избирательной комиссии Украины единогласно отменили регистрацию Андрея Клюева, экс-главы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича, кандидатом в народные депутаты для участия в выборах в Верховную раду. Аналогичное решение было принято в отношении блогера Анатолия Шария.

«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook.

Вместе с тем, как уточняет «Страна.ua», Служба безопасности Украины обработала имеющуюся информацию, после чего предоставила материалы в ЦИК об отсутствии в стране зарегистрированных кандидатами в парламентарии Шария и Клюева.

Согласно данным СБУ, Шарий отсутствовал на территории Украины с 2012 года, а Клюев - с 2014 года.

О том, что Клюев и Шарий могут принять участие в выборах в Верховную раду, стало известно 2 июля. Они оба преследуются правоохранительными органами Украины. В частности, Клюев подозревается в присвоении имущества и превышении властных полномочий, а также в незаконном препятствовании митингам. Шарий же является подозреваемым в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Накануне на Украине началась протестная акция на майдане Незалежности. Акция началась в 20:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Участниками стали преимущественно украинские радикалы, которые жгли файеры и выступали против регистрации кандидатами в народные депутаты Шария и Клюева.