В Минске День независимости Белоруссии отметили праздничным парадом

В Минске проходит торжественный парад в честь Дня независимости Белоруссии и 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Параду предшествовали торжественные мероприятия и парады, шествия и концерты. Кульминацией празднования стал парад войск Минского гарнизона, который начался около стелы «Минск - город-герой». В воздушной его части примут участие около 50 самолетов и вертолетов военной авиации Белоруссии и России.

В парадном строю перед местными жителями и посетившими праздник гостями пройдут 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники. Всего в военном параде примут участие более 5000 военнослужащих и более 280 единиц колесной и гусеничной техники. Возглавит колонну легендарный советский танк Т-34.

В 2019 году в параде участвуют военнослужащие восьми иностранных государств: Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В завершении праздничного шествия будет участвовать сводная рота почетного караула Минской комендатуры. После нескольких театрализованных представлений над Минском прогремит праздничный салют.