С МКС в космос вывели семь малых спутников из четырех стран

Международная космическая станция (МКС) вывела на орбиту семь малых космических аппаратов из четырех стран. Об этом стало известно от американского производителя оборудования для станционных экспериментов Nano Racks.

Предприятие произвело пусковые системы для обеспечения данного процесса. Спутники были выведены на орбиту из японского модуля с помощью японского манипулятора.

В частности, в процессе выведения поучаствовали британский спутник IOD-GEMS, польские Swiatowid и Kraksat, три VCC из США и один французский Entrysat. Все они были доставлены на МКС космическим грузовиком Cygnus в апреле 2019 года.

Между тем, российский космонавт Олег Кононенко ранее установил рекорд пребывания на МКС, проведя на станции суммарно за четыре полета около 737 суток. Кононенко удалось побить рекорд Юрия Маленченко, который провел на МКС 702 дня за пять полетов.