Боевики семь раз обстреляли Латакию и Алеппо

Российские военные сообщили о новых нарушениях режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Арейми, Айн-Эн-Наур, Бейт-Джнауро, Санджека, Кара-Галиа, Эль-Хакура провинции Латакия и Биньямин провинции Алеппо», - рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин в ходе ежедневного брифинга.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года.

Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.