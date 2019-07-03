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Боевики семь раз обстреляли Латакию и Алеппо

Алексей Савелов
23:00 03.07.2019
Удары нанесли террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации.
Боевики семь раз обстреляли Латакию и Алеппо
© Фото: Muhmmad Al-Najjar globallookpress

Российские военные сообщили о новых нарушениях режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. 

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Арейми, Айн-Эн-Наур, Бейт-Джнауро, Санджека, Кара-Галиа, Эль-Хакура провинции Латакия и Биньямин провинции Алеппо», - рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин в ходе ежедневного брифинга.  

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года.

Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.

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