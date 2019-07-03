В Кентукки при пожаре сгорело семь миллионов литров бурбона: видео

В США при пожаре сгорело два склада производителя кукурузного виски Jim Beam с бочками, в которых вызревает бурбон.

По данным американского издания Bloomberg, пожар возник поздно вечером 2 июля в округе Вудфорд штата Кентукки. В обоих хранилищах находилось не менее 45 тысяч баррелей спиртного напитка, то есть по-другому – 5 миллионов литров. Финансовые потери компании оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.

Официальная причина пожара на данный момент неизвестна. Глава экстренной службы округа Вудфорд Дрю Чандлер не исключил, что здание могло загореться из-за удара молнии. Огонь на обоих складах потушен. На месте работают спасательная служба и полиция.