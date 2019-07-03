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В МИД РФ назвали условие для диалога с Киевом по арестованным украинским морякам

Кристина Волкова
22:15 03.07.2019
В ведомстве отметили, что если украинская сторона хочет изменить свою позицию по ноте, направленной Россией, Киеву придется прислать новый ответ.
В МИД РФ назвали условие для диалога с Киевом по арестованным украинским морякам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Министерстве иностранных дел России назвали условия для продолжения диалога с Украиной по арестованным после инцидента в Керченском проливе украинским морякам. Об этом заявил в среду, 3 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В частности, дипломат отметил, что если украинская сторона хочет изменить свою позицию по ноте, направленной Россией, об освобождении арестованных после провокаций моряков, Киеву придется прислать новый ответ.

«Российское предложение не просто сохранилось. Мы официально его направили украинской стороне. Наша нота находится на столе», - сказал Карасин.

Он добавил при этом, что «если украинская позиция будет пересмотрена, они должны будут прислать новый ответ».

Ранее, 25 июня МИД РФ направило Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с пояснением возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

В ответ на российское послание 26 июня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев полностью отвергает любые предложения от России. Позднее президент страны Владимир Зеленский раскритиковал Климкина за то, что тот не согласовал действия с главой государства.

25 ноября 2018 года два украинских катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» незаконно вторглись в российские территориальные воды. Они совершали опасные маневры и отказывались подчиняться приказам погранслужбы ФСБ. В итоге пограничникам пришлось применить силу и задержать нарушителей. В результате инцидента 22 моряка и двое представителей Службы безопасности Украины были взяты под стражу.

В мае этого года международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных моряков вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что суд ООН не считает нужным требовать от российской стороны прекращать уголовное преследование в отношении задержанных моряков. В свою очередь во время саммита G20 президент России Владимир Путин пообещал в спокойном рабочем режиме решить вопрос с украинскими моряками.

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