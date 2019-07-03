Неизвестный устроил взрыв в столице Туниса
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Личность мужчины и его мотивы также неизвестны.
© Фото: Emergenza24, twitter
В столице Туниса неизвестный мужчина произвел самоподрыв. Инцидент произошел во вторник, 2 июля.
По данным тунисского информационного агентства ТАР, других пострадавших в результате инцидента нет.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Личность мужчины и его мотивы также неизвестны.
Кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети Twitter.