В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Минска от фашистов

В Москве прогремел масштабный салют в честь освобождения города-героя Минска от немецких захватчиков 75 лет назад. Мероприятие состоялось на Поклонной горе.

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». 24-я залпами было обеспеченно звуковое сопровождение салюта входящими в состав дивизиона пушками ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Праздничные залпы прогремят в честь освобождения ряда советских и европейских городов вплоть до мая 2020 года, когда Москва отметит годовщины освобождения Берлин и Праги.

Помимо Минска, в июле салютом будет праздноваться освобождение Вильнюса и Бреста, в августе - Каунаса, Кишинева и Бухареста, в сентябре - Таллина, в октябре - Риги и Белграда.