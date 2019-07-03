В Пулково молния ударила в самолет Москва - Петербург

В петербургском аэропорту Пулково в самолет, летевший рейсом из Москвы, попала молния. Борт «Уральских авиалиний» незамедлительно сообщил об инциденте диспетчерам.

Попадание электрического заряда, впрочем, никак не сказалось на работе систем лайнера и он успешно совершил посадку в штатном режиме. Самолет приземлился в 17.35 в среду, 3 июля. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Между тем, ранее в Санкт-Петербурге прошел мощный ливень, сопровождаемый крупным градом. Из-за буйства стихии часть города оказалась полностью затопленной. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что дороги северной столицы превратились в настоящие реки. Из-за осадков произошел сбой в движении трамваев.