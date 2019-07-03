Тарантино заявил о вероятном завершении карьеры

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что в скором времени может завершить свою карьеру. Окончательное решение об этом кинематографист примет после выхода девятой картины «Однажды в… Голливуде».

«Если фильм будет хорошо принят, возможно, я не стану снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас. Может быть, уйду, пока я на пике. Посмотрим», - заявил Тарантино журналистам.

По его словам, он прошел путь в кинематографе от и до. Он также пояснил, что после завершения карьеры режиссера может заняться написанием книг о кино и о театре.

«Я по-прежнему буду творить. Просто я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог. Может быть, я буду писать книги или пьесы для театра», - цитирует Тарантино издание GQ.

«Однажды в Голливуде» выйдет на большие экраны летом этого года. Для работы над картиной режиссер привлек Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино, Марго Робби и ряд других известных актеров.