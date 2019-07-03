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«Каждый - это штучный специалист»: эксперт оценил профессионализм погибших подводников

Егор Левин
21:24 03.07.2019
Каждый присутствовавший на подводном аппарате в момент трагедии по-своему уникален.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

Военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин рассказал «Звезде» о высоком профессионализме экипажа и о главной причине возникновения пожара на научно-исследовательском аппарате. По его словам, каждый, кто присутствовал на нем в момент трагедии, по-своему уникален.

«Каждый специалист, который служит или работает на такой подводной машине – это штучный специалист, для них нет постоянного ВУЗа или учебных заведений, в которых их штатно готовили бы как обычных морских офицеров», - заявил эксперт.

Говоря о возможных причинах, из-за которых произошло возгорание на глубоководном аппарате, Шурыгин называет лишь одну – короткое замыкание в электрической сети и как следствие объемный пожар в аккумуляторном отсеке.

«При работе аккумуляторов выделяется кислород и водород, что само по себе является гремучей смесью. Но вот что само по себе послужило причиной самого замыкания, почему в воздухе оказалось больше кислорода, чем это было необходимо – это расскажет комиссия», - подытожил публицист.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в территориальных водах России. 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения во время тушения возникшего на научно-исследовательском аппарате возгорания. Министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что обеспечит семьи героев всей необходимой помощью и поддержкой.

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