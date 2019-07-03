Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления Донбасса

В Канаде, на пресс-конференции по вопросу реформ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести инвестиционный форум в Мариуполе, чтобы привлечь иностранные компании для финансирования проектов на Донбассе.

«Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», - приводит слова Зеленского РИА Новости.

По словам украинского президента, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро.

В Канаду Владимир Зеленский прибыл вместе со своей женой Еленой. Украинский президент намерен пробыть с визитом 3 дня, принять участие в международной конференции и встретится со специальным представителем США Куртом Волкером.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что война для следующих поколений украинцев не должна стать «привычным явлением жизни».