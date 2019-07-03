Минздрав предложил проверять водителей на наркотики

Министерство здравоохранения России предлагает ввести тестирование водителей транспортных средств, и тех, кто решил получить водительские права, на наличие психоактивных веществ в организме. Соответствующий документ проекта был опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ», - говорится в документе.

В пояснительной записке при этом отмечено, что проект разработан для улучшения медобеспечения безопасности на дорогах. В случае принятия законопроекта, все освидетельствования станут официальными.

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ предложили административно наказывать за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фото- и видеофиксации на дорогах. Так, в ходе проверке было выявлено множество нарушений, среди которых установка камер в неположенных местах, а также использование передвижных средств слежения.

Кроме того, в Генпрокуратуре назвали «острым» вопрос присутствия камер, установленными частными компаниями. В свою очередь в Госдуме на этот счет предложили полностью запретить «частные камеры».