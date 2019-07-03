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В Раду внесли законопроект о противодействии сквернословию

Кристина Волкова
20:38 03.07.2019
Документом предлагается создать специальный список стоп-слов, систему мониторинга и ввести административную ответственность за использование сквернословия в СМИ, а также публичными людьми.
В Раду внесли законопроект о противодействии сквернословию
© Фото: Ruslan YouTube Стрингер, РИА Новости

В Верховную раду Украины внесен проект закона о запрете использования нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете. Соответствующий документ «О противодействии сквернословию» опубликован на сайте украинского парламента.

Автором законопроекта является председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. Также уточняется, что сначала предложенный проект закона будет рассмотрен парламентским комитетом по вопросам свободы и информационной политики.

«Нецензурная брань (сквернословие) - ненормативная (недопустимая) ругань (лексика), перечень слов и выражений которой утверждается кабинетом министров Украины», - говорится в законопроекте.

Документом предлагается создать специальный список стоп-слов, систему мониторинга и ввести административную ответственность за использование сквернословия в СМИ, а также публичными людьми.

«Установить ответственность для телерадиоорганизаций в размере 10% размера лицензионного сбора за трансляции аудиовизуальных произведений (кроме фильмов), передач, в частности информационных и информационно-аналитических эфир, программ и / или их видеосюжетов и других любых материалов, содержащих сквернословие», - говорится в тексте законопроекта.

Как пояснила сама Богомолец, отстаивать украинский язык и одновременно использовать брань – это «предательство национальных интересов».

Что касается наказания за распространение материалов, содержащих нецензурную лексику, законопроектом предлагается ввести штраф размером от трех до семи необлагаемых минимумов доходов для физических лиц (от 51 до 119 гривен, или от 2 до 4,5 доллара по текущему курсу) и штраф в десять процентов от лицензионного сбора для юридических лиц. Кроме того, предусматривается введение наказания в виде общественных работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительных работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административного ареста на срок до 15 суток.

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