В Минсельхозе предложили ввести контроль за сбором диких грибов и ягод

В Министерстве сельского хозяйства предложили регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, а также березового сока. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Отмечается, что природные богатства популярны в том числе и за пределами России, поэтому их переработка и оборот приобрели социально значимый характер и обладают высоким потенциалом в экономическом плане.

Между тем, с 2020 года в России вступит в силу закон об органическом сельском хозяйстве, благодаря которому будут действовать стандарты для технологий производства экологически чистых продуктов. В Минсельхозе уже подготовили проект по созданию национального стандарта, который будет ориентироваться именно на чистоту производства.