Минобороны РФ опубликовало список погибших подводников
Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования.
Все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.
Список погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата:
1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».
3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;
награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».
9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».
11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».
12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;
награжден: медаль «Ушакова».
13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
награжден: медаль «За отвагу».
14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич;
награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.
Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Четырнадцать моряков погибли при возгорании во время проведения батиметрических измерений. Среди них были семь капитанов первого ранга и два героя России. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших подводников.