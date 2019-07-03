Минобороны РФ опубликовало список погибших подводников

Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования.

Все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

Список погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата:

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;

награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;

награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;

награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович;

награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич;

награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;

награжден: медаль «Ушакова».

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;

награжден: медаль «За отвагу».

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич;

награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Четырнадцать моряков погибли при возгорании во время проведения батиметрических измерений. Среди них были семь капитанов первого ранга и два героя России. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших подводников.