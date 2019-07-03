В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте, сбои начались около 17.50 по московскому времени. Пользователи социальной сети Facebook и Facebook Messenger первыми пожаловались на то, что вместо картинок они видели черное окно с надписью «На данном изображении может находиться: текст». Другие столкнулись с проблемой получения сообщений и входом в систему.

Социальной сетью Instagram не смогли воспользоваться 89% пользователей. Там в основном были замечены проблемы с обновлением новостной ленты.

Уточняется, что технические неполадки в использовании были зафиксированы у жителей России, Великобритании, Северной части Европы, на восточном побережье США и в Южной части Америки.

Пользователи WhatsApp из Великобритании, Испании, Германии и других стран пожаловались на невозможность подключения к серверу и отправки сообщений.

Ранее 18 июня массовый сбой произошел в работе популярного мессенджера WhatsApp.