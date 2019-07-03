Эксперт назвал задачи глубоководного аппарата, в котором погибли 14 моряков

Военный обозреватель Михаил Ходаренок в беседе со «Звездой» рассказал о предназначении глубоководного аппарата, где накануне погибли при тушении возникшего пожара 14 моряков-подводников, и особенностях его работы.

По словам эксперта, научно-исследовательский аппарат выполнял задачи по изучению морского дна. В этом ему помогали высокотехнологичные приспособления.

«Он (аппарат – прим. ред.) оснащен множеством специальных приборов, таких, как многолучевой эхолот и механические манипуляторы. Они позволяют изучать морское дно в целях обеспечения жизнедеятельности ВМФ России», - рассказал Ходаренок.

По его словам, именно с высокой важностью поставленных перед экипажем задач связано наличие в нем сразу нескольких высокоранговых капитанов.

Также эксперт назвал пожар в отсеке одной из самых страшных, тяжелых и опасных ситуаций, которые могут возникнуть на подводной лодке.

«Такая ситуация развивается очень быстро, с тяжелыми последствиями для экипажа. Пожары на подводных лодках в большинстве случаев приводят к трагедии. Если удается спасти подлодку, то только благодаря исключительно умелым и профессиональным действиям экипажа», - подытожил Ходаренок.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в территориальных водах России. 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения во время тушения возникшего на научно-исследовательском аппарате возгорания. Министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что обеспечит семьи героев всей необходимой помощью и поддержкой.