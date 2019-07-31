Из Парижа с медалью: российские школьники вернулись домой с Международной олимпиады по химии

Российские школьники вернулись с победой из Парижа, где проходила Международная олимпиада по химии. Одиннадцатиклассники из Москвы и Вологды взяли четыре золотые медали.

Соперниками россиян стали представители 80 стран. Россиянин Алексей Шишкин вновь добился триумфа, предварительно став лучшим на олимпиаде по физике в Израиле. Юноша рассказал, что главная сложность заключалась не в самих задачах, а в большом их объеме, который необходимо было полностью решить за пять часов.

Напомним, ранее на физической олимпиаде Алексей и его товарищи также взяли четыре золотые и одну серебряную медали. Высокие результаты российские школьники показывают стабильно, не оставляя ни одного участника команды без медалей.