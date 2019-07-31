Леди Гагу заметили с новым возлюбленным

Леди Гагу застали за поцелуями с ее новым возлюбленным. Им оказался звукорежиссер Дэн Хортон.

Пару заметили поклонники певицы в одном из кафе Лос-Анджелеса. По их словам, девушка выглядела счастливой, а Хортон не сводил глаз с артистки.

О новом избраннике Леди Гаги известно немного. Хортон работает с певицей почти два года, ранее он сотрудничал с Джастином Тимберлейком.

Леди Гага еще не была замужем. В 2017 году она обручилась с агентом Кристианом Карино, но свадьба была отложена из-за плохого самочувствия певицы, а в феврале 2019 года пара и вовсе распалась. Поклонники решили, что причиной разрыва стал тайный роман Гаги с актером Брэдли Купером, который на тот момент был женат на супермодели Ирине Шейк. Гага и Купер так правдоподобно сыграли влюбленных музыкантов в фильме «Звезда родилась», что после выхода фильма на экраны поползли слухи об их тайном романе.

В 2019 году Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались. Разъяренные поклонники заполнили соцсети Леди Гаги оскорбительными комментариями, решив, что вина за развод актера и супермодели лежит именно на ней.