В Иркутской области начал снижаться уровень воды

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области стал снижаться, достигнув ночью уровня в 11,25 метра. К восьми утра ушло чуть более четырех сантиметров.

В Тулуне продолжают работать военнослужащие Центрального военного округа. Они обеспечивают людей водой и выпекают хлеб. Жителям также оказывается психологическая и медицинская помощь, на месте работают волонтеры. Капитан медицинской службы Диомид Карслидис в Тулуне рассказал, что со второй волной паводка в палатку к военным врачам вновь начали приходить жители.

«Взрослое население подходит с переутомлением, с давлением, то есть, видимо, на фоне каких-то эмоций давление все равно повышается. Тоже оказываем помощь», - заявил Карслидис.

А десятимесячному Артему из Ангарска, которого мама привезла к бабушке и дедушке сегодня, военные привезли специальное детское питание: мальчик родился недоношенным и может есть только определенный тип молочных смесей, которого в Тулуне нет. Военные купили его в Иркутске и привезли малышу.

Кроме того, люди ждут, когда вода спадет и в школе № 20, пострадавшей от первой волны паводка. Там вторая волна вынудила прекратить ремонт. А вот будут ли ремонтировать пятиэтажку неподалеку - большой вопрос: она была затоплена по самый третий этаж. Жильцов эвакуировали, когда в несущих стенах были обнаружены трещины.

Сейчас там работают эксперты МЧС, проверяют помещения с помощью датчиков, которые считывают вибрацию. Таким образом специалисты поймут, насколько устойчивы конструкции и можно ли будет вернутся в дом вновь.

«Имеется в виду ресурс здания, то есть сколько ресурса осталось у этого здания, чтобы оно, грубо говоря, не обрушилось. Ну и в каком оно состоянии сейчас - критическом, не критическом, это надо уже смотреть по окончании расчетов», - пояснил Анатолий Углов, старший эксперт испытательной пожарной лаборатории по Красноярскому краю.

Ранее стало известно, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко 1 августа вновь посетит пострадавшую от паводка Иркутскую область.

Во время поездки вице-премьер намерен проверить систему информирования жителей, работу оценочных комиссий, а также оценить, насколько точно определяются границы зон подтопления, где запрещено любое строительство.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, одиннадцать пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. В Следственном комитете по факту халатности было заведено уголовное дело.