Военный эксперт назвал причину присутствия на глубоководном аппарате семи капитанов первого ранга

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в разговоре со «Звездой» рассказал о возможных деталях трагического происшествия с глубоководным аппаратом, который загорелся в Баренцевом море и повлек гибель 14 моряков-подводников, ликвидировавших возгорание.

Мураховский прокомментировал разные аспекты ЧС. Одним из них было присутствие на аппарате сразу нескольких высокоранговых моряков и двух Героев России.

«Все специальные лодки укомплектованы высококлассными профессионалами. В экипаже был лишь один младший офицер, капитан-лейтенант. Все остальные – старшие офицеры, капитаны первого, второго и третьего рангов. Воинская часть, использующая данную лодку, практически полностью укомплектована такими», - рассказал Мураховский.

Звания погибших впервые ранее назвал президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Эксперт также отметил, что подобные загоревшемуся глубоководные аппараты не несут на себе вооружения, но играют большое значение в обеспечении деятельности Военно-Морского Флота России.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в территориальных водах России. 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения во время тушения возникшего на научно-исследовательском аппарате возгорания. Министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что обеспечит семьи героев всей необходимой помощью и поддержкой.