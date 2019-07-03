Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер

Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фото- и видеофиксации на дорогах. Об этом журналистам заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«Необходимо на заседаниях соответствующих межведомственных групп проработать предложения об установлении единых требований к размещению дорожных знаков на всей территории страны, а также о введении административной ответственности за эксплуатацию камер с подобными нарушениями», - сказал Буксман.

В ходе проверки Генпрокуратура выявила множественные нарушения в установке камер, в частности отсутствие предупреждающих знаков перед устройством фиксации и принадлежность радаров частным компаниям, которые злоупотребляют своими полномочиями и устанавливают камеры в неположенном месте или используют передвижные радары.

Кроме того, камеры могут зафиксировать неправильную парковку в момент, когда машина стоит в пробке.

Генеральный прокурор Юрий Чайка подтвердил данный факт, добавив, что в ряде регионов наиболее остро стоит вопрос «частных камер». В Госдуме на этот счет предложили полностью запретить работу частных компаний по установке камер и разработать свод положений о радарах.

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета заявил, что камеры должны служить снижению аварийности на дорогах, а не повышению сборов. Указание президента поддержали в Госдуме и порекомендовали российскому правительству организовать ревизию камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, необходимо проверить, соответствуют ли действующим стандартам и требованиям порядок производства этих камер, их внедрения и эксплуатации.

А пока четкие правила еще не появились – автомобилисты зачастую сами борются с неправильно, по их мнению, установленными камерами. В ход идут даже огнетушители. Но если ситуация изменится, и штрафовать начнут не только водителей, но и тех, кто стремится за их счет обогатиться, возможно это и сможет погасить недовольство автомобилистов.