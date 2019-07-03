Путин распорядился в кратчайший срок восстановить инфраструктуру разоренных паводком регионов Иркутской области

Огромную помощь Министерства обороны в ликвидации последствий от наводнения в Иркутской области отметили на совещании президента с членами правительства. Российский лидер напомнил, что все поручения, которые он дал по итогам визита в Братск, оформлены в Указ и министры должны им руководствоваться.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что неизвестной остается судьба еще 15 человек. Президенту доложили, что все, кто обращался за восстановлением документов уже их получили. Сейчас решается вопрос о списании кредитов пострадавшим.

«Спасибо за решение о подключении вооруженных сил, очень здорово они работают и самое главное, как вы ставили задачу, это поддержка людей, встреча с ними и разъяснение последовательности действий. Вот этим будем заниматься», - заявил в ходе совещания вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Президент отметил большой опыт Виталия Мутко в подготовке к проведению олимпийских игр, который пригодится при осуществлении восстановительных работ в разоренных паводками регионах Иркутской области.

«Я не случайно именно вас номинировал в этом качестве, имея в виду ваш опыт работы в строительстве, реконструкции большого количества разнородных объектов. Придется много восстанавливать и делать это быстро», - подчеркнул глава государства.

Президент и министры обсудили также поручения по итогам «Прямой линии». Глава Министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что средства на повышение зарплат пожарным заложены в бюджет уже этого года. Механизм субсидирования ставки был скорректирован, чтобы банки не отказывали в выдаче льготных ипотечных кредитов.

Глава государства потребовал следить за тем, чтобы снижение ставок было реальным.