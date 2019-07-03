Минобороны опубликовало список званий погибших моряков

В Министерстве обороны России опубликовали список званий погибших на глубоководном научно-исследовательском аппарате моряков.

Сообщается, что во время трагических событий на борту находились семь капитанов первого ранга, двое из которых имели звания Героя России, три капитана второго ранга и два капитана третьего ранга. Вместе с ними также находились капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

В ведомстве заявили, что полный список с данными погибших моряков будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в территориальных водах России. 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения во время тушения возникшего на научно-исследовательском аппарате возгорания. Расследование пожара и обстоятельств трагедии проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ.