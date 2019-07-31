В США показали эскиз «ответа» российскому «Авангарду»

Американская военно-промышленная компания Raytheon опубликовала рендер гиперзвукового глайдера, который в США называют якобы «ответом» российскому ракетному комплексу «Авангард».

Эскизный проект представляет собой изображение летательного аппарата треугольной формы с аэродинамическими элементами конструкции. Оно практически идентично кадрам, демонстрирующим передовую российскую разработку, вплоть до «огненной» границы аппарата, означающей гиперзвуковую скорость. Однако, в отличие от «Авангарда», который поступит на вооружение российской армии до конца 2019 года, о дальнейшей судьбе разработки Raytheon ничего неизвестно.

Разработчики заявляют, что понимают необходимость быстрого создания технологии, но в настоящий момент не предоставляют и не сообщают никаких сведений о переходе к этапу строительства. Рендер показан на официальном сайте Raytheon.

© Raytheon, Twitter

Впервые об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса после отделения от носителя способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, идя к цели как метеорит, температура на поверхности которого достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, не теряя управляемости.