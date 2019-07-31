Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Самаре

Самолет Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Краснодар - Тюмень, запросил экстренную посадку из-за вибрации в двигателе.

Экипаж лайнера связался с диспетчерами и доложил о проблеме. Позже левый двигатель самолета вышел из строя. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Лайнер благополучно приземлился с одним работающим двигателем в Самаре. На борту самолета находились 95 человек. Никто из них, по предварительным данным, не пострадал

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.