Заслуженный юрист Украины и первый заместитель генерального прокурора страны Николай Голомша заявил о необходимости решать конфликт в Донбассе «милитарным путем».

Он подчеркнул также, что внешняя и внутренняя украинская политика требует большей жесткости, при этом не может идти речи о договоренности с Россией.

«Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан - вокзал - Россия», - заявил Голомша в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее, 17 июля, участники трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились о новом бессрочном перемирии, которое началось 21-го числа в 00:01. С тех пор военнослужащие ВСУ несколько раз нарушили соглашения, обстреляв территории ДНР и ЛНР.

Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 году после объявления независимости Луганска и Донецка, которые объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада Украины заявила, что Россия является «страной-агрессором». В свою очередь в Москва неоднократно заявляла о необходимости разрешения конфликта в Донбассе и преодоления политического и экономического кризиса на Украине.