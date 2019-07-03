Минобороны раскрыло детали подвига подводников по спасению гражданского с борта глубоководного аппарата

Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Сразу после спасения гражданского специалиста Соловьев задраил люк, чтобы не допустить распространения огня по всему глубоководному аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.

Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат.

О подвиге моряков-подводников ранее рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. В Североморск он прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина и сразу провел совещание с участниками комиссии по расследованию инцидента. Министр обороны пообещал оказать помощь семьям погибших моряков и выразил им свои соболезнования.

Кроме того, он провел отельное совещание с создателями глубоководного аппарата и распорядился восстановить его и в кратчайшие сроки вернуть в строй.