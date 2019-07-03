В Госдуме поставили под вопрос оплату взносов в СЕ за 2017 и 2018 годы

В Госдуме РФ усомнились в необходимости выплачивать взносы в Совет Европы за прошедшие 2017 и 2018 годы. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, выплаты под большим вопросом, так как на протяжении этих лет Россия присутствовала в институтах Совета Европы весьма усеченным образом. Без участия представителей России в то время были избраны около 70% судей Европейского суда по правам человека, а также верховный комиссар по правам человека.

«Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в СЕ. Поскольку за что платить?» - задался вопросом Слуцкий.

Он также выразил уверенность в том, что вопрос об уплате Россией взносов еще встанет на высшем уровне.

Напомним, Россия была лишена основных прав в Парламентской ассамблее СЕ из-за событий, связанных с Украиной и Крымским полуостровом. В Москве заявили о невозможности полноценной работы в подобных условиях и приостановили выплаты в бюджет СЕ до восстановления в правах. Впоследствии на недавней июньской сессии ПАСЕ это произошло, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.