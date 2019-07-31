В США вокруг Белого дома построят забор высотой 4 метра

Забор вокруг Белого дома в США станет выше и неприступнее. Прежнее ограждение у резиденции американского президента уже начали демонтировать.

В настоящий момент для проведения работ по переустройству территорию Белого дома огородили сплошным баннерным ограждением, на котором красуются проектные изображения будущего забора. Туристов происходящее не смущает, и они продолжают фотографироваться на фоне здания как и ранее.

Инициатором установки нового ограждения стала Секретная служба США, отвечающая за охрану президентской резиденции. Проект был начат еще в 2014 году. Его главной задачей являлось сохранение видимости Белого дома для окружающих и одновременное с этим повышение уровня его безопасности.

По данным, которые приводит РИА Новости, забор вырастет с двух метров до четырех и получит встроенную систему обнаружения проникновения. Закончиться все работы должны в 2021 году.