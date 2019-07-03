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Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров

Кристина Волкова
18:02 03.07.2019
Уточняется при этом, что суд призвал сторону обвинения подготовиться «надлежащим образом» к новому заседанию, которое состоится 15 июля.
Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров
© Фото: РИА Новости

Суд в Киеве объявил перерыв по делу журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Уточняется при этом, что суд призвал сторону обвинения подготовиться «надлежащим образом» к новому заседанию. Ранее прокуроры просили суд отложить заседание для ознакомления с материалами дела.

В ходе заседания сам Вышинский заявил, что ни прокуратуру, ни суд не волнует правосудие. По его словам, обвинению необходимо, чтобы журналист оставался за решеткой.

«Политические игры генпрокурора Луценко, который призвал людей прийти сегодня сюда, чтобы не допустить моего освобождения, продолжаются, - сказал Вышинский. - Я надеюсь, что что-то изменится с тем фактом, когда вместо прокуратуры, вместо генерального прокурора встанет профессиональный человек».

В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил в интервью РИА Новости, что сторона обвинения не выполнила решение суда в Киеве и не предоставила защите Вышинского информацию о доказательствах и свидетелях с его стороны. Теперь суд по непонятным причинам пытается затянуть рассмотрение дела.

«Не уважаете коллег - приходите на процесс неподготовленными», - сказал Доманский.

Адвокат подчеркнул, что намерен ходатайствовать, чтобы журналиста выпустили под его личное поручительство или под подписку о невыезде.

Кирилл Вышинский был обвинен в Киеве в 2018 году по факту госизмены и поддержки Донецкой и Луганской народных республик. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с украинским журналистом беспрецедентной, отметив, что арест связан напрямую с его профессиональной деятельностью.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

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