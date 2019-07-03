Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям с тремя детьми и более. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Право на компенсацию ипотечного кредита имеют семьи, у которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года.

Компенсация составляет до 450 тысяч рублей. Ее можно будет использовать для погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту. Если задолженность составляет меньше указанной суммы, то деньги пойдут на погашение процентов.

Многодетные семьи только один раз смогут воспользоваться компенсацией государства. Данное право распространяется только на граждан РФ.

Правительству России предстоит определить порядок мер государственной поддержки, в том числе порядок обращения граждан за предоставлением компенсации и необходимый перечень документов.