Шойгу провел совещание с разработчиками глубоководного аппарата в Североморске

В ходе рабочей поездки в Североморск министр обороны Сергей Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата.

Находясь непосредственно на объекте, Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата.

Глава оборонного ведомства прибыл в Североморск по поручению президента РФ Владимира Путина. Там он лично заслушал доклады с места событий и провел совещание с участниками комиссии по расследованию трагедии на борту научно-исследовательского аппарата.

Сергей Шойгу пообещал, что Министерство обороны окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших моряков. Самих подводников решено представить к государственным наградам. После начала пожара они эвакуировали гражданского и, задраив люки, приступили к тушению огня.

Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Четырнадцать моряков погибли при возгорании во время проведения батиметрических измерений. Среди них были семь капитанов первого ранга и два героя России. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших подводников.