Путин освободил от должности главу МВД Чувашии и еще двух генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должностей трех генералов, среди которых глава МВД Чувашии Сергей Неяскин. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Неяскина, от занимаемых должностей были освобождены генерал-майор полиции начальник Сибирского юридического института МВД РФ Игорь Медведев, заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков, генерал-майор внутренней службы начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николай Скопинцев. Кроме того, уволен с военной службы генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Этим же указом президент России назначил генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полковника внутренней службы Андрея Полякова - начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану, а Сергея Забатурина - прокурором Московской области.